BeiGene Плате

Распон плата BeiGene је од $114,068 у годишњој укупној компензацији за Analitičar podataka на доњем крају до $188,055 за Menadžer projekta на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BeiGene. Последње ажурирање: 8/25/2025

$160K

Analitičar podataka
$114K
Menadžer projekta
$188K
Softverski inženjer
$146K

Често постављана питања

The highest paying role reported at BeiGene is Menadžer projekta at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $188,055. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BeiGene is $145,725.

