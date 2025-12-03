Direktorijum kompanija
Behavox
  • Dizajner Proizvoda

  • Sve Dizajner Proizvoda plate

Behavox Dizajner Proizvoda Plate

Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Canada u Behavox kreće se od CA$84K do CA$119K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Behavox. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$69K - $81.8K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u Behavox?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u Behavox in Canada iznosi CA$119,284 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Behavox za Dizajner Proizvoda poziciju in Canada je CA$84,017.

