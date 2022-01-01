Beachbody Plate

Direktorijum kompanija
Plate Beachbody kreću se od $116,000 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Сајентист na nižem nivou do $208,950 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Beachbody. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $139K
Дата Сајентист
Median $116K
Продукт Менаџер
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$209K
Технички Програм Менаџер
$170K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Beachbody je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $208,950. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Beachbody je $148,920.

Drugi resursi