Plate BD kreću se od $12,361 ukupne kompenzacije godišnje za Оснивач na nižem nivou do $230,840 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BD. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $125K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Машински Инжењер
Median $95K

Inženjer kvaliteta

Биомедицински Инжењер
Median $107K

Бизнис Аналитичар
Median $90K
Дата Аналитичар
Median $97.5K
Дата Сајентист
Median $145K
Технички Програм Менаџер
Median $205K
Пројект Менаџер
Median $110K
Продаја
Median $195K
Маркетинг
Median $212K
Продукт Менаџер
Median $126K
Рачуновођа
$121K
Бизнис Операције
$80.6K
Кастомер Сервис
$25K
Електро Инжењер
$93.3K
Финансијски Аналитичар
$197K
Оснивач
$12.4K
Геолошки Инжењер
$94.9K
Људски Ресурси
$186K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $200K
Продукт Дизајнер
$122K
Програм Менаџер
$124K
Регрутер
$68.3K
Регулаторни Послови
$90.8K
Сајберсекјурити Аналитичар
$209K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$231K
Солушн Архитекта
$128K
ЧПП

Den högst betalda rollen som rapporterats på BD är Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $230,840. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på BD är $122,400.

Drugi resursi