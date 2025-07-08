Direktorijum kompanija
BCP
BCP Plate

Plate BCP kreću se od $13,186 ukupne kompenzacije godišnje za Информациони Технолог (ИТ) na nižem nivou do $75,745 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BCP. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Софтверски Инжењер
Median $36K

Backend softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $43K
Бизнис Аналитичар
$17.6K

Информациони Технолог (ИТ)
$13.2K
Продукт Менаџер
$75.7K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BCP je Продукт Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $75,745. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BCP je $36,005.

