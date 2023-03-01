Каталог Компанија
BCLC
BCLC Плате

Распон плата BCLC је од $55,302 у годишњој укупној компензацији за Finansijski analitičar на доњем крају до $94,033 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BCLC. Последње ажурирање: 8/13/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $66.9K
Računovođa
$59.1K
Finansijski analitičar
$55.3K

Ljudski resursi
$62.1K
Informatičar (IT)
$70.2K
Menadžer proizvoda
$94K
Често постављана питања

BCLC에서 보고된 최고 급여 직무는 Menadžer proizvoda at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $94,033입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
BCLC에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $64,519입니다.

