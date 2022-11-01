Direktorijum kompanija
BCI
BCI Plate

Plate BCI kreću se od $38,592 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $81,455 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BCI. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $80K
Продукт Менаџер
$81.5K
Продаја
$38.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
ЧПП

BCI薪资最高的职位是Продукт Менаџер at the Common Range Average level，年度总薪酬为$81,455。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
BCI的年度总薪酬中位数为$80,014。

