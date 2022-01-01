Каталог Компанија
BCG Digital Ventures
BCG Digital Ventures Плате

Распон плата BCG Digital Ventures је од $57,839 у годишњој укупној компензацији за Regrutер на доњем крају до $327,256 за Venture kapitalist на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BCG Digital Ventures. Последње ажурирање: 8/11/2025

$160K

Menadžer proizvoda
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Softverski inženjer
Median $162K
Naučnik podataka
$159K

Ljudski resursi
$134K
Konsultant menadžmenta
$156K
Dizajner proizvoda
$111K
Menadžer dizajna proizvoda
$166K
Regrutер
$57.8K
Menadžer softverskog inženjerstva
$159K
UX istraživač
$121K
Venture kapitalist
$327K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у BCG Digital Ventures је Venture kapitalist at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $327,256. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у BCG Digital Ventures је $158,547.

