BCE Plate

Plate BCE kreću se od $38,868 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $125,819 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BCE. Poslednja izmena: 9/4/2025

$160K

Софтверски Инжењер
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Inženjer podataka

Дата Сајентист
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Продукт Менаџер
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Солушн Архитекта
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Arhitekta podataka

Сајберсекјурити Аналитичар
Median $72.7K
Бизнис Аналитичар
Median $59.3K
Продаја
Median $38.9K
Дата Аналитичар
Median $60.8K
Финансијски Аналитичар
Median $62.5K
Маркетинг
Median $60.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $108K
Продукт Дизајнер
Median $54.9K
Технички Програм Менаџер
Median $79.7K
Рачуновођа
$69.2K

Tehnički računovođa

Бизнис Операције
$62.5K
Дата Сајенс Менаџер
$108K
Маркетинг Операције
$60.7K
Пројект Менаџер
$79.6K
Сејлс Енејблмент
$54.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BCE je Продукт Менаџер at the CP4 level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $125,819. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BCE je $72,645.

