BBVA USA Plate

Plate BBVA USA kreću se od $59,352 ukupne kompenzacije godišnje za Људски Ресурси na nižem nivou do $177,383 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BBVA USA. Poslednja izmena: 9/5/2025

$160K

Дата Сајентист
$162K
Људски Ресурси
$59.4K
Софтверски Инжењер
$86K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
$177K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u BBVA USA je Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $177,383. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BBVA USA je $123,776.

