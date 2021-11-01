BBK Electronics Plate

Direktorijum kompanija
Plate BBK Electronics kreću se od $49,757 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $233,171 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BBK Electronics. Poslednja izmena: 9/5/2025

$160K

Графички Дизајнер
$96.7K
Маркетинг
$74.8K
Продукт Менаџер
$233K

Софтверски Инжењер
$49.8K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$83.6K
УИкс Ресерчер
$66.6K
ЧПП

BBK Electronics最高薪職位是Продукт Менаџер at the Common Range Average level，年度總薪酬為$233,171。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
BBK Electronics年度總薪酬中位數為$79,175。

