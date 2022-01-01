Direktorijum kompanija
BBC
BBC Plate

Plate BBC kreću se od $23,231 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $137,102 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BBC. Poslednja izmena: 9/5/2025

$160K

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $134K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Рачуновођа
$52.1K
Бизнис Аналитичар
$89.4K
Дата Аналитичар
$69K
Дата Сајентист
$82.9K
Људски Ресурси
$66.3K
Информациони Технолог (ИТ)
$64.7K
Машински Инжењер
$70.2K
Продукт Дизајнер
$23.2K
Солушн Архитекта
$121K
УИкс Ресерчер
$62.7K
Najbolje plaćena pozicija u BBC je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $137,102. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u BBC je $69,014.

