Basware Plate

Plate Basware kreću se od $88,257 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис Операције na nižem nivou do $112,535 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Basware. Poslednja izmena: 9/2/2025

$160K

Кастомер Сервис Операције
$88.3K
Продукт Дизајн Менаџер
$92.5K
Продукт Менаџер
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ЧПП

Самая высокооплачиваемая позиция в Basware — Продукт Менаџер at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $112,535. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Basware составляет $92,479.

