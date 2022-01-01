Direktorijum kompanija
Basis Technologies
Basis Technologies Plate

Plate Basis Technologies kreću se od $70,853 ukupne kompenzacije godišnje za Маркетинг na nižem nivou do $242,661 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Basis Technologies. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $96K
Дата Аналитичар
$95.9K
Дата Сајентист
$73.4K

Маркетинг
$70.9K
Продукт Менаџер
$243K
Регрутер
$88.4K
Продаја
$209K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$220K
ЧПП

The highest paying role reported at Basis Technologies is Продукт Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $242,661. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Basis Technologies is $95,938.

