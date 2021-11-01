BARK Плате

Распон плата BARK је од $125,000 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $179,100 за Dizajner proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније BARK. Последње ажурирање: 8/24/2025
Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore
I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.
Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?
Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.