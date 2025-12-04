Direktorijum kompanija
B&H Photo Video
B&H Photo Video Analitičar Podataka Plate

Prosečna Analitičar Podataka ukupna kompenzacija in United States u B&H Photo Video kreće se od $76.5K do $104K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete B&H Photo Video. Poslednje ažuriranje: 12/4/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$81.9K - $99K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$76.5K$81.9K$99K$104K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u B&H Photo Video?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Analitičar Podataka poziciju u B&H Photo Video in United States iznosi $104,400 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u B&H Photo Video za Analitičar Podataka poziciju in United States je $76,500.

Drugi resursi

