Каталог Компанија
Balyasny Asset Management L.P.
Радите овде? Затражите своју компанију

Balyasny Asset Management L.P. Плате

Распон плата Balyasny Asset Management L.P. је од $181,570 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $1,281,375 за Investicioni bankар на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Balyasny Asset Management L.P.. Последње ажурирање: 8/25/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Associate Software Engineer $182K
Software Engineer $240K
Senior Software Engineer $378K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Kvantitativni programer

Finansijski analitičar
Median $235K
Analitičar podataka
$251K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Informatičar (IT)
$293K
Investicioni bankар
$1.28M
Menadžer proizvoda
$371K
Menadžer softverskog inženjerstva
$492K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Balyasny Asset Management L.P. је Investicioni bankар at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $1,281,375. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Balyasny Asset Management L.P. је $292,530.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Balyasny Asset Management L.P.

Повезане компаније

  • WorldQuant
  • BCG
  • McKinsey
  • Plaid
  • Addepar
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси