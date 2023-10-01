Plate BAL kreću se od $35,818 ukupne kompenzacije godišnje za Finansijski Analitičar na nižem nivou do $196,000 za Ljudski Resursi na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u BAL. Poslednja izmena: 11/21/2025
What do Product Managers even do?
Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bal/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.