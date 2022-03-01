Direktorijum kompanija
Babbel
Babbel Plate

Plate Babbel kreću se od $63,584 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $114,637 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Babbel. Poslednja izmena: 10/17/2025

Софтверски Инжењер
Median $87.9K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $115K
Бизнис Аналитичар
$93.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Дата Аналитичар
$63.6K
Људски Ресурси
$83.9K
Маркетинг
$70.7K
Продукт Дизајнер
$68.4K
Продукт Менаџер
$75.8K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Babbel je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $114,637. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Babbel je $79,850.

Drugi resursi