Aya Healthcare Plate

Plate Aya Healthcare kreću se od $110,744 ukupne kompenzacije godišnje za Dizajner Proizvoda na nižem nivou do $237,180 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Aya Healthcare. Poslednja izmena: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Softverski Inženjer
Median $175K

Ful-stek softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $165K
Dizajner Proizvoda
$111K

Menadžer Projekta
$131K
Rekruter
$146K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$237K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Aya Healthcare je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $237,180. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aya Healthcare je $155,481.

