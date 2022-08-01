Direktorijum kompanija
Plate AXS kreću se od $99,500 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $198,990 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u AXS. Poslednja izmena: 10/10/2025

$160K

Продукт Менаџер
Median $113K
Софтверски Инжењер
Median $105K
Кастомер Сервис
$99.5K

Дата Аналитичар
$119K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$199K
ЧПП

The highest paying role reported at AXS is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AXS is $113,000.

Drugi resursi