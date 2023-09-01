Каталог Компанија
Axelra
Главни увиди
    О нама

    Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.

    axelra.com
    Веб-сајт
    2019
    Година оснивања
    30
    Број запослених
    $1M-$10M
    Процењени приход
    Седиште

    Остали ресурси