Погледај појединачне податке
Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.
Претплатите се на верификоване понуде.Добићете детаљну разградњу података о компензацијама путем е-поште. Сазнајте више →
Овај сајт је заштићен реCAPTCHA и Google-овом Политиком приватности и Условима коришћења услуге примењују се.
Издвојени послови
Повезане компаније
Остали ресурси