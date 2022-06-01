Direktorijum kompanija
Axcient
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Axcient Plate

Plate Axcient kreću se od $30,150 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $241,200 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Axcient. Poslednja izmena: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni Analitičar
$76.1K
Prodaja
$99.5K
Softverski Inženjer
$30.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$241K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Axcient je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Axcient je $87,809.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Axcient

Srodne kompanije

  • Coherent Solutions
  • Andela
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi