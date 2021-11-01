Direktorijum kompanija
Aviatrix
Aviatrix Plate

Plate Aviatrix kreću se od $81,397 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Саксес na nižem nivou do $301,500 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Aviatrix. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Кастомер Саксес
$81.4K
Сејлс Инжењер
$219K

Солушн Архитекта
$302K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Aviatrix, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Aviatrix je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $301,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aviatrix je $233,200.

