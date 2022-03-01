AVEVA Plate

Direktorijum kompanija
Plate AVEVA kreću se od $26,427 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $209,000 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u AVEVA. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $209K
Информациони Технолог (ИТ)
Median $111K

Маркетинг
Median $120K
Кастомер Сервис
$147K
Дата Сајентист
$99.5K
Финансијски Аналитичар
$102K
Продукт Дизајнер
$100K
Продукт Менаџер
$128K
Програм Менаџер
$67.2K
Пројект Менаџер
$92.2K
Продаја
$26.4K
Солушн Архитекта
$113K
Технички Програм Менаџер
$148K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u AVEVA je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $209,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u AVEVA je $111,000.

