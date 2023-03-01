Direktorijum kompanija
Avetta
Avetta Plate

Plate Avetta kreću se od $100,284 ukupne kompenzacije godišnje za Пројект Менаџер na nižem nivou do $402,000 za Дата Сајенс Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Avetta. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $132K
Дата Сајенс Менаџер
$402K
Продукт Менаџер
$137K

Пројект Менаџер
$100K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Avetta je Дата Сајенс Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $402,000. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Avetta je $134,600.

