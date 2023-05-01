Direktorijum kompanija
Avenue
Avenue Plate

Plate Avenue kreću se od $20,610 ukupne kompenzacije godišnje za Машински Инжењер na nižem nivou do $64,045 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Avenue. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $43.6K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $64K
Машински Инжењер
$20.6K

ЧПП

