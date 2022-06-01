Direktorijum kompanija
Aventiv Technologies
Aventiv Technologies Plate

Plate Aventiv Technologies kreću se od $37,688 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $145,725 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Aventiv Technologies. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Кастомер Сервис Операције
$114K
Софтверски Инжењер
$37.7K
Солушн Архитекта
$146K

Технички Програм Менаџер
$105K
ЧПП

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Aventiv Technologies คือ Солушн Архитекта at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $145,725 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Aventiv Technologies คือ $109,282

