Avaya Plate

Plate Avaya kreću se od $21,134 ukupne kompenzacije godišnje za Технички Писац na nižem nivou do $218,900 za Продаја na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Avaya. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $21.8K
Финансијски Аналитичар
$181K
Продукт Менаџер
$112K

Пројект Менаџер
$34.3K
Регрутер
$125K
Продаја
$219K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$149K
Солушн Архитекта
$128K
Технички Писац
$21.1K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Avaya je Продаја at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $218,900. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Avaya je $125,424.

