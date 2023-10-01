Direktorijum kompanija
Avature
Avature Plate

Plate Avature kreću se od $2,841 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $119,400 za Копирајтер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Avature. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $20.1K
Копирајтер
$119K
Кастомер Сервис
$2.8K

Информациони Технолог (ИТ)
$18.4K
Машински Инжењер
$41.4K
Продукт Дизајнер
$28.3K
Продукт Менаџер
$52.4K
Пројект Менаџер
$8.4K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$64.9K
Солушн Архитекта
$77.4K
ЧПП

