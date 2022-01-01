Avast Software Плате

Каталог Компанија
Распон плата Avast Software је од $44,774 у годишњој укупној компензацији за Softverski inženjer на доњем крају до $125,290 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Avast Software. Последње ажурирање: 8/9/2025

Softverski inženjer
Median $44.8K
Menadžer proizvoda
$125K
Menadžer softverskog inženjerstva
$98.5K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Avast Software је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $125,290. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Avast Software је $98,490.

