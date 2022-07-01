Каталог Компанија
AvantStay
Радите овде? Затражите своју компанију

AvantStay Плате

Распон плата AvantStay је од $104,520 у годишњој укупној компензацији за Menadžer softverskog inženjerstva на доњем крају до $122,400 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AvantStay. Последње ажурирање: 8/9/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Ljudski resursi
$107K
Softverski inženjer
$122K
Menadžer softverskog inženjerstva
$105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Korkeimmin palkattu rooli AvantStay:ssa on Softverski inženjer at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $122,400. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
AvantStay:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $106,530.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за AvantStay

Повезане компаније

  • Intuit
  • Spotify
  • Square
  • Coinbase
  • LinkedIn
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси