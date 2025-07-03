Direktorijum kompanija
Avantor
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Avantor Plate

Plate Avantor kreću se od $119,761 ukupne kompenzacije godišnje za Машински Инжењер na nižem nivou do $234,969 za Сајберсекјурити Аналитичар na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Avantor. Poslednja izmena: 8/26/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Продаја
Median $125K
Дата Сајентист
$201K
Маркетинг
$179K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Машински Инжењер
$120K
Продукт Менаџер
$151K
Сајберсекјурити Аналитичар
$235K
Софтверски Инжењер
$201K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Avantor je Сајберсекјурити Аналитичар at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $234,969. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Avantor je $179,100.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Avantor

Srodne kompanije

  • SoFi
  • Pinterest
  • Netflix
  • Uber
  • Airbnb
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi