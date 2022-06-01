Каталог Компанија
Avant
Радите овде? Затражите своју компанију

Avant Плате

Распон плата Avant је од $99,500 у годишњој укупној компензацији за Dizajner proizvoda на доњем крају до $306,626 за Menadžer nauke o podacima на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Avant. Последње ажурирање: 8/9/2025

$160K

Будите плаћени, не преварени

Преговарали смо о хиљадама понуда и редовно постижемо повећања од 30 хиљада долара+ (понекад 300 хиљада долара+).Нека се ваша плата преговара или ваш животопис прегледан од стране правих стручњака - регрутера који то раде свакодневно.

Softverski inženjer
Median $150K
Menadžer proizvoda
Median $110K
Analitičar podataka
$101K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Menadžer nauke o podacima
$307K
Naučnik podataka
$181K
Dizajner proizvoda
$99.5K
Menadžer softverskog inženjerstva
$285K
Недостаје вам позиција?

Претражите све плате на нашој страници компензација или додајте своју плату да бисте помогли откључавање странице.


Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Avant је Menadžer nauke o podacima at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $306,626. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Avant је $150,000.

Издвојени послови

    Нису пронађени истакнути послови за Avant

Повезане компаније

  • Vanguard
  • Kraken
  • Lendio
  • Cyndx
  • Guild Mortgage
  • Погледајте све компаније ➜

Остали ресурси