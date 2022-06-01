Каталог Компанија
Avangrid Renewables
Avangrid Renewables Плате

Распон плата Avangrid Renewables је од $84,280 у годишњој укупној компензацији за Naučnik podataka на доњем крају до $142,100 за Softverski inženjer на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Avangrid Renewables. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Naučnik podataka
$84.3K
Finansijski analitičar
$129K
Softverski inženjer
$142K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Avangrid Renewables је Softverski inženjer at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $142,100. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Avangrid Renewables је $129,350.

