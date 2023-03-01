Auvik Networks Плате

Каталог Компанија
Распон плата Auvik Networks је од $47,916 у годишњој укупној компензацији за Informatičar (IT) на доњем крају до $239,700 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Auvik Networks. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Informatičar (IT)
$47.9K
Menadžer proizvoda
$240K
Softverski inženjer
$82.5K

Menadžer softverskog inženjerstva
$139K
Tehnički pisac
$65.7K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Auvik Networks је Menadžer proizvoda at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $239,700. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Auvik Networks је $82,488.

