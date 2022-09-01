AutoTrader Плате

Каталог Компанија
Распон плата AutoTrader је од $29,862 у годишњој укупној компензацији за Korisnička podrška на доњем крају до $155,662 за Menadžer softverskog inženjerstva на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније AutoTrader . Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $64.8K
Korisnička podrška
$29.9K
Naučnik podataka
$69.7K

Menadžer proizvoda
$98.2K
Menadžer softverskog inženjerstva
$156K
Arhitekta rešenja
$105K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у AutoTrader је Menadžer softverskog inženjerstva at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $155,662. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у AutoTrader је $83,961.

