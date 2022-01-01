Каталог Компанија
Autonomous Плате

Распон плата Autonomous је од $26,532 у годишњој укупној компензацији за Menadžer projekta на доњем крају до $64,675 за Informatičar (IT) на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Autonomous. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Građevinski inženjer
$44K
Informatičar (IT)
$64.7K
Menadžer projekta
$26.5K

Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Autonomous је Informatičar (IT) at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $64,675. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Autonomous је $44,001.

Остали ресурси