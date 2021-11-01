Automox Плате

Каталог Компанија
Распон плата Automox је од $119,400 у годишњој укупној компензацији за Menadžer programa на доњем крају до $165,825 за Menadžer proizvoda на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Automox. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $165K
Ljudski resursi
$129K
Menadžer proizvoda
$166K

Menadžer programa
$119K
Често постављана питања

Il ruolo più pagato segnalato in Automox è Menadžer proizvoda at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $165,825. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Automox è di $147,175.

