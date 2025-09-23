Direktorijum kompanija
Autodesk
  • Plate
  • Солушн Архитекта

  • Sve Солушн Архитекта plate

Autodesk Солушн Архитекта Plate

Medijana Солушн Архитекта kompenzacionog paketa in United States u Autodesk iznosi $300K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Autodesk. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Autodesk
Solution Architect
Novi, MI
Ukupno godišnje
$300K
Nivo
Software Architect
Osnovna plata
$200K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$40K
Godine u kompaniji
13 Godine
Godine iskustva
21 Godine
Koji su karijerni nivoi u Autodesk?

$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Arhitekta podataka

ЧПП

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Солушн Архитекта ni Autodesk in United States joko ni apapọ isanwo ọdun ti $410,000. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Autodesk fun ipa Солушн Архитекта in United States ni $286,000.

Drugi resursi