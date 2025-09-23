Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacija in United States u Autodesk kreće se od $188K po year za M1 do $406K po year za M5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $300K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Autodesk. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
