  • Plate
  • Софтверски Инжењеринг Менаџер

  • Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

Autodesk Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacija in United States u Autodesk kreće se od $188K po year za M1 do $406K po year za M5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $300K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Autodesk. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
M1
Supervisor
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
Associate Manager
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
Manager
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
Senior Manager
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Autodesk in United States iznosi $450,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Autodesk za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in United States je $320,000.

