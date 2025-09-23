Direktorijum kompanija
Autodesk
  • Програм Менаџер

  • Sve Програм Менаџер plate

Autodesk Програм Менаџер Plate

Prosečna Програм Менаџер ukupna kompenzacija in Singapore u Autodesk kreće se od SGD 210K do SGD 299K po year.

Prosečna ukupna kompenzacija

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

SGD 209K

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Програм Менаџер poziciju u Autodesk in Singapore iznosi SGD 298,946 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Autodesk za Програм Менаџер poziciju in Singapore je SGD 210,276.

Drugi resursi