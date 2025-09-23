Продукт Дизајнер kompenzacija in United States u Autodesk kreće se od $122K po year za P1 do $292K po year za P5. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $147K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Autodesk. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P1
$122K
$122K
$0
$0
P2
$155K
$129K
$14.4K
$11.8K
P3
$173K
$143K
$22.4K
$7.3K
P4
$176K
$145K
$22.3K
$9K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
|Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:
33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)
33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)
Uključeni NaziviPošaljite Novi Naziv