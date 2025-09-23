Direktorijum kompanija
Autodesk
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Информациони Технолог (ИТ)

  • Sve Информациони Технолог (ИТ) plate

Autodesk Информациони Технолог (ИТ) Plate

Medijana Информациони Технолог (ИТ) kompenzacionog paketa u Autodesk iznosi $185K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Autodesk. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Autodesk
Information Technologist (IT)
hidden
Ukupno godišnje
$185K
Nivo
hidden
Osnovna plata
$147K
Stock (/yr)
$23.3K
Bonus
$14.7K
Godine u kompaniji
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u Autodesk?

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene poslove

Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Информациони Технолог (ИТ) ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Информациони Технолог (ИТ) poziciju u Autodesk iznosi $275,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Autodesk za Информациони Технолог (ИТ) poziciju je $185,033.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Autodesk

Srodne kompanije

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi