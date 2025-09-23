Direktorijum kompanija
Autodesk
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Кастомер Сервис

  • Sve Кастомер Сервис plate

Autodesk Кастомер Сервис Plate

Prosečna Кастомер Сервис ukupna kompenzacija in United States u Autodesk kreće se od $46.3K do $64.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Autodesk. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$50.2K - $60.8K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$46.3K$50.2K$60.8K$64.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Кастомер Сервис prijavas u Autodesk da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.


Raspored sticanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (33.30% godišnje)

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip akcija
RSU

U kompaniji Autodesk, RSUs su podložni 3-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 33.3% stiče se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stiče se u 2nd-GOD (8.32% kvartalno)

  • 33.3% stiče se u 3rd-GOD (8.32% kvartalno)



Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Кастомер Сервис ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Кастомер Сервис poziciju u Autodesk in United States iznosi $64,658 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Autodesk za Кастомер Сервис poziciju in United States je $46,264.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Autodesk

Srodne kompanije

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi