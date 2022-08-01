Каталог Компанија
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Плате

Распон плата Auto-Owners Insurance је од $55,720 у годишњој укупној компензацији за Poslovni analitičar на доњем крају до $107,100 за Marketing на горњем крају. Levels.fyi прикупља анонимне и верификоване плате од тренутних и бивших запослених компаније Auto-Owners Insurance. Последње ажурирање: 8/16/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $71K

Full-Stack softverski inženjer

Poslovni analitičar
$55.7K
Razvoj poslovanja
$56.3K

Naučnik podataka
$89.6K
Marketing
$107K
Dizajner proizvoda
$79.6K
Analitičar sajber bezbednosti
$90.8K
Arhitekta rešenja
$101K
Често постављана питања

Највише плаћена улога пријављена у Auto-Owners Insurance је Marketing at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $107,100. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Auto-Owners Insurance је $84,555.

