  Plate
  Софтверски Инжењеринг Менаџер

  Sve Софтверски Инжењеринг Менаџер plate

Auth0 Софтверски Инжењеринг Менаџер Plate

Medijana Софтверски Инжењеринг Менаџер kompenzacionog paketa in United States u Auth0 iznosi $269K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Auth0. Poslednje ažuriranje: 9/23/2025

Medijanski paket
company icon
Auth0
Engineering Manager
Bellevue, WA
Ukupno godišnje
$269K
Nivo
M2
Osnovna plata
$190K
Stock (/yr)
$60K
Bonus
$19K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Auth0?

$160K

Najnoviji podaci o platama
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju u Auth0 in United States iznosi $413,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Auth0 za Софтверски Инжењеринг Менаџер poziciju in United States je $269,000.

Drugi resursi