Aurora
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Aurora Софтверски Инжењер Plate

Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Aurora kreće se od $180K po year za P4 do $571K po year za P8. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $253K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aurora. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P4
Software Engineer I(Početni nivo)
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
Software Engineer II
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
Senior Software Engineer
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
Staff Software Engineer
$379K
$226K
$124K
$28.6K
$160K

Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Raspored sticanja

Uključeni Nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u Aurora in United States iznosi $570,784 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aurora za Софтверски Инжењер poziciju in United States je $244,000.

