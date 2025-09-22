Софтверски Инжењер kompenzacija in United States u Aurora kreće se od $180K po year za P4 do $571K po year za P8. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $253K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aurora. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P4
$180K
$145K
$21.2K
$14.7K
P5
$222K
$164K
$42.3K
$15.3K
P6
$314K
$208K
$88.5K
$18K
P7
$379K
$226K
$124K
$28.6K
Kompanija
Naziv nivoa
Godine iskustva
Ukupna kompenzacija
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
