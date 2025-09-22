Продукт Дизајнер kompenzacija in United States u Aurora iznosi $170K po year za P6. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aurora. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025
Prosečna ukupna kompenzacija
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Aurora, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U kompaniji Aurora, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:
25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)
25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)