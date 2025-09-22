Direktorijum kompanija
Aurora
  • Plate
  • Машински Инжењер

  • Sve Машински Инжењер plate

Aurora Машински Инжењер Plate

Машински Инжењер kompenzacija in United States u Aurora kreće se od $250K po year za P6 do $305K po year za P7. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $244K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Aurora. Poslednje ažuriranje: 9/22/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Dodaj kompenzacijuPoredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
P4
Mechanical Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Mechanical Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Mechanical Engineer
$250K
$192K
$33.6K
$25K
P7
Staff Mechanical Engineer
$305K
$215K
$36.5K
$53.5K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Aurora, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Машински Инжењер poziciju u Aurora in United States iznosi $350,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Aurora za Машински Инжењер poziciju in United States je $256,000.

